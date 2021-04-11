مدرب شباب الطلبة المبعد يكشف "خفايا واسرار" استقالة علاء كاظم من إدارة النادي

شفق نيوز/ ما زالت المشاكل تعصف في البيت الطلابي، على الرغم من استقالة رئيس النادي علاء كاظم.

فما زال فريق الكرة لنادي الطلبة الرياضي ينزف النقاط في الدوري الكروي الممتاز، الأمر الذي دفع الفريق إلى منافسة فرق ذيل لائحة الدوري، التي قد تقصيه إلى الدرجة الأولى.

وكالة شفق نيوز؛ التقت بهاء كاظم مدرب فريق الشباب لنادي الطلبة وشقيق رئيس الهيئة الإدارية السابق علاء كاظم ليكشف عن أسرار وخفايا النادي أسباب المشاكل التي عصفت بالنادي وفرقه.

هل بهاء كاظم مقتنع بقرار إبعاده عن النادي؟

بالتأكيد غير مقتنع لانني اعتبر القرار مجحفاً بحقي وغير منطقي كونه جاء بعد أن حققت أفضل الانجازات والبطولات لكرة الطلبة مع فريق الشباب، واعتقد ان القرار شخصي ومتعمد.

خلال عملك كيف وجدت تعامل الجمهور الطلابي لما قدمت؟

لدي علاقات طيبة مع جمهور الأنيق وقد ساندني هذا الجمهور الوفي سنوات طويلة ولولاه لما تمكنت من حصد الألقاب والبطولات مع فريق شباب الطلبة.

هل تعتقد بأن وزارة التعليم تعمدت محاربة اخوك علاء كاظم؟

كلا؛ بل على العكس الوزارات السابقة والتي تلتها كانت خير داعم لنادي الطلبة ولمشوار اخي علاء مع الانيق ، لكن الموازنة التي تأخرت باقرارها ألقت بظلالها على نجاح النادي، فأن النادي كان بحاجة إلى المال، والمال كان غير متوفرا بسبب الموازنة، وكانت الوزارة متعاونة مع علاء كاظم والادارة، والسبب الاخر تفشي وباء كوفيد 19 الذي شل حركة الرياضة وكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكانت أيضا السبب في تعطيل عجلة النادي.

تعتقد بان الكابتن علاء أخفق في قيادته للانيق في الآونة الاخيرة ؟

كلا لم يخفق اخي الكابتن علاء بعمله خلال السنوات السابقة، بل كان النادي متالقاً طوال عهده عندما كان المال متوفراً، لكن أؤكد لك بأن من عرقل عمل النادي وعمل الكابتن علاء واثر عليه هو المال الذي حجب عن النادي لعدم وجود الميزانية المخصصة للنادي.

هل صحيح ما كان يثار بأن الكابتن علاء كاظم كان يحتمي بالميليشيات؟

هذا الكلام غير صحيح، فالكابتن علاء رياضي اولا واخيرا وانه لم يحتمِ بأي ميليشيا، كونه رجل خدم العراق طوال مشوار رحلته الرياضية، وأنه لا يحتمي سوى بالله وحده، وكل مايثار هو تشويه لتاريخه المشرف.

هناك من كان يقول بأن أشقاء علاء كانوا يسيطرون على النادي؟

للاسف هذا الموضوع اثير كثيرا في الوسط الرياضي، وهو كلام خاطئ جملة وتفصيلاً، فأنا واخوتي خدمنا النادي ولنا تاريخ رياضي وخدمنا العراق فمن غير المعقول أن نستخدم هذا الاسلوب، ومن يتهمنا بذلك فهو حر بما يفكر.

كما وصف الجمهور الطلابي محمد الهاشمي بأنه الذراع الأيمن للكابتن علاء، هل تعتقد ان الهاشمي تخلى عن علاء في آخر أيامه؟

لا يوجد ذراع ايمن للكابتن علاء بل كان الأعضاء جميعهم وبما فيهم محمد الهاشمي يعملون بهمة عالية و بجد واخلاص من أجل خدمة النادي فقط، لكن هنالك من يتصور ذلك فهذا شأن خاص به، فالصداقة دائما تجمع اعضاء الهيئة الادارية لنادي الطلبة، فهناك من لا يحب اي شيء جميل، وكل مواقف أعضاء الادارة بمن فيهم الهاشمي كانت جيدة وطيبة مع الكابتن علاء ولم يتخلى أي منهم عن اخي لثقتهم به.

ما طبيعة علاقة صباح الكناني بعلاء كاظم؛ ولماذا تم اختياره بالذات ليرشح مكانه؟

الشيخ صباح الكناني شخص محترم ومقرب لعائلتنا وهو من اقاربنا وكانت رغبة الكابتن علاء أن يضع النادي في ايادٍ امينة واختار الشيخ صباح كونه انسان رياضي ووطني الى جانب انه رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير وكشف المفسدين في المجال الرياضي وغير الرياضي، وعليه وحده كان الأنسب لقيادة النادي مع أن الشيخ كان غير راغب بادارة النادي لكنه كان يسعى لإنقاذ النادي بعد تدهور وضعه المالي استجابة لجمهور الطلبة ومحبي النادي.

هل ترككم للنادي بشكل مؤقت، وهل ستعيدون الصولة مجددا لقيادة الأنيق عن طريق الكابتن علاء؟

حالياً كلا، لكن سنترك الامر الى الجمهور ومحبي النادي وسيكون حينها لكل حادث حديث، وعودتنا من عدمها تعود للظروف وربما يوماً سنعود او لا، فلندع ذلك للايام هي من ستحدد وجهتنا المقبلة لكن يبقى الطلبة نادينا الذي امضينا فيه اجمل الذكريات وحققنا معه انجازات ستبقى مرسومة في ذاكرة عشاق الانيق.

من برأيك سبب خراب النادي وتراجع مستواه؟

للاسف بعض الذين يدعون بانهم ابناء النادي، والذين ادعوا بانهم جاءوا لبناء النادي هم من سعوا لخراب ودمار النادي، وهم نفسهم حرضوا الجمهور ووزارة التعليم ضد ادارة الطلبة، والذين عرقلوا مسيرة الفريق خلال منافساته في الدوري الممتاز.

هل ان والدك هو من أرغم علاء على الاستقالة كما أشيع في الوسط الرياضي؟

لم يكن الوالد او الاهل السبب في اقناع الكابتن علاء بترك النادي، لكن السبب الحقيقي هو عدم وجود الدعم المادي والديون التي رفضت وزارة التعليم تسليمها والتي بلغت 575,000000 مليون دينار، والمبلغ لم يسدد لحد الان.

وكان الكابتن بهاء كاظم، مدرب فريق نادي الطلبة للشباب، ابدى استياءه بحديث خاص لوكالة شفق نيوز؛ بسبب قرار إبعاده عن تدريب الفريق بدون وجه حق، على حد وصفه.

وأعرب كاظم، عن استغرابه من القرار الذي صدر بحقه، موضحا أن باسم عباس نائب رئيس إدارة النادي المؤقت، هو من أرسل أحد العاملين في النادي وطلب بإبعاده دون مفاتحته بشكل أصولي.

ولفت إلى أن التبليغ وصله عبر اتصال هاتفي من أحد العاملين بالنادي، وهذا معيب جداً ولا يعتبر تصرفاً مهنياً، مبينا أن القرار صدر بغضاً بأخيه علاء كاظم، ولاسيما بعد استقالته من إدارة النادي لتبدأ الاقنعة بالتساقط وتنكشف الوجوه ،وفق تعبيره.

ووصف كاظم، قرار إدارة الطلبة بـتدمير جيل من لاعبي الطلبة الذين كان سيكون لهم شأن بفريق الطلبة بعد تأهيلهم من قبل الإدارة، وبعد أن تم إعدادهم و تدريجهم من فئة لأخرى.