مدرب سوري بدلا من ابو الهيل لقيادة فريق زاخو

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو يوم الاثنين، التعاقد رسميا مع المدرب السوري فراس الخطيب بديلا عن المستقيل عبد الوهاب ابو الهيل.

وقال عمار فرهاد أمين سر النادي لوكالة شفق نيوز؛ إن الاتفاق مع المدرب الخطيب حدد لغاية نهاية الموسم.

واضاف ان الاتفاق على قيمة العقد الذي أبرم بين الطرفين كان براتب شهري.

وبين فرهاد؛ أن الخطيب لم يطالب بعقد كبير ، حيث اكد "الخطيب" للادارة أنه جاء لخدمة النادي كونه لاعبا سابقا في الفريق ويطمح أن يبدأ مشواره التدريبي مع زاخو .

واشار الى ان الخطيب وصل اليوم الى زاخو وحاليا يتم الاتفاق على كل بنود العقد والاحتياجات لإتمام مهمته.

وتابع أن يوم غد ستكون اول وحدة تدريبية له مع الفريق.

واوضح ان المدرب سيقود الفريق أول مهمة له في الجولة 29 بمباراة ديربي كوردستان على ملعب فرانسو حريري أمام فريق نادي اربيل.

ويحتل زاخو بعد انتهاء الجولة 28 المركز الثامن برصيد 37 نقطة.