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مدرب سلوي عراقي: أربيل تفتقر لقاعدة سلوية وسننقل تجربة (أسباير) إليها

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-10T09:26:57+0000
مدرب سلوي عراقي: أربيل تفتقر لقاعدة سلوية وسننقل تجربة (أسباير) إليها

شفق نيوز / كشف مدرب سلوي عراقي، اليوم السبت، عن أسباب افتقار أربيل لقاعدة سلوية رغم احتضان المدينة للبطولات المحلية والقارية، فيما كشف عن مشروعه لتأسيس مركز تخصصي باللعبة و نقل تجربته في أكاديمية اسباير القطرية إلى المدينة وتأسيس جيل سلوي جديد.

وقال عبدالخالق عبد القادر عبد الكريم لوكالة شفق نيوز إن "سبب عدم انتشار اللعبة في اربيل وعدم تواجدها في محافل الدوري العراقي الممتاز هو بسبب العزوف عن دعم اللعبة، مع ان اربيل تعتبر من أبرز مدن العراق التي تحتضن الرياضة وتستضيف بطولات على المستويين الداخلي والخارجي".

وأضاف عبد الكريم؛ أن "أربيل تمتلك مواهب جيدة بلعبة كرة السلة، وبإمكاني بناء جيل متميز قادر أن يكون من بين الفرق المنافسة بالدوري الممتاز"، لافتا الى "استعداده لبناء فريق من أندية اربيل وايصاله للدوري الممتاز وأن يكون فريقا منافساً على اللقب أيضاً بشرط ان يكون هناك دعم مالي يتوازى مع الإنجاز".

وأوضح المدرب أن "النتائج تأتي حسب الدعم المالي فإن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار كافية لبناء فريق يتنافس في الدوري الممتاز، و300 مليون دينار مفيدة لإيصال الفريق بمنافساته للمربع الذهبي ومبلغ 500 مليون دينار تجعلنا نتنافس على المركزين الأول والثاني".

وبيّن المدرب السلوي؛ أنه "قرر نقل تطور اكاديمية اسباير القطرية إلى أربيل من خلال شروعه بتأسيس أكبر اكاديمية تخصصية باللعبة"، لافتاً إلى أن "السلة في اربيل تعتمد على الأندية الاجتماعية التي تتضمن ألعاب مختلفة مثل نادي اكاد وغيرها من الاندية التي تتخذ الرياضة كهواية"، لافتاً الى أنه "بصدد تأسيس أكبر قاعدة سلوية في اربيل ووضع أسس المركز التخصصي في نادي القلعة على أن يباشر عمله رغم الامكانيات المادية المتواضعة".

وكشف انه "سيعمل لبناء جيل بعد ان عجز من محاولاته لإقناع إدارات الاندية وذلك لتأسيس قاعدة اللعبة في أربيل".

يذكر ان المدرب عبد الخالق عبد القادر قاد منتخب العراق للناشئين كمدرب للفوز بلقب بطولة غرب آسيا بعد فوزه على ايران والاردن ولبنان، وتمكن من قيادة فريق سولاف الجديد للناشئين بلقب بطولة الدوري، ومثّل اندية عراقية كلاعب، ويعد من المدربين المحترفين حالياً، وهو والد لاعب المنتخب الوطني محمد عبد الخالق الذي يعد أبرز لاعبي منتخب العراق الوطني حالياً في مركز صانع الألعاب.

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