مدرب إسباني يقود المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم العراقي شامل كامل يوم السبت ان الهيئة قررت ان يكون مدرب المنتخب الاولمبي المقبل اسباني الجنسية .

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، ان مدربا إسبانيا هو من سيقود منتخبنا الاولمبي ، مبيناً انه يعمل حاليا مدربا لمنتخب شباب الصين .

واضاف ان اتصالات اجريت معه بعد إلغاء بطولة آسيا للشباب، مردفا بالقول أن عقده سينتهي مع الاتحاد الصيني وسيكون جاهزا للعمل في العراق كمدرب للمنتخب الاولمبي .

واشار كامل الى ان المدرب الجديد في حال اكمال التعاقد معه سيباشر بعمله فوراً في اعداد المنتخب الاولمبي العراقي في نهائيات اسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .