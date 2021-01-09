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مدرب إسباني يقود المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-09T05:53:54+0000
مدرب إسباني يقود المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد كرة القدم العراقي شامل كامل يوم السبت ان الهيئة قررت ان يكون مدرب المنتخب الاولمبي المقبل اسباني الجنسية .

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، ان مدربا إسبانيا هو من سيقود منتخبنا الاولمبي ، مبيناً انه يعمل حاليا مدربا لمنتخب شباب الصين .

واضاف ان اتصالات اجريت معه بعد إلغاء بطولة آسيا للشباب، مردفا بالقول أن عقده سينتهي مع الاتحاد الصيني وسيكون جاهزا للعمل في العراق كمدرب للمنتخب الاولمبي .

واشار كامل الى ان المدرب الجديد في حال اكمال التعاقد معه سيباشر بعمله فوراً في اعداد المنتخب الاولمبي العراقي في نهائيات اسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

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