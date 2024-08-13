مدرب إسباني ومساعد برتغالي يتسلمان مهمة تدريب فريق كربلاء الكروي

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي كربلاء أحمد هدام، يوم الثلاثاء، أن مدرب الفريق الإسباني وصل إلى مدينة كربلاء وسيتم تقديمه إلى وسائل الإعلام مدرباً جديداً لفريق كرة القدم للموسم الجديد.

‏وقال هدام، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز ومدرب اللياقة البدنية الاسباني دانييل اورنغو، حطا صباح اليوم بمطار بغداد الدولي وسيتوجها براً الى كربلاء".

وأضاف أن "المدرب المساعد للمدرب الجديد، البرتغالي ‏فيكتور براون، سيلتحق بالجهاز الفني يوم غد الأربعاء للانخراط بعمله".

وبين انه الإدارة ستقدم المدرب الجديد لوسائل الإعلام ومن ثم سيبدأ بمهمته هذا اليوم على أن يلتحق مساعده يوم غد"، مؤكداً أن "الادارة تحرص على تقديم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين".

وأشار إلى أن "نادي كربلاء يطمح أن يظهر الموسم الجديد مختلفا، لاسيما بعد تعاقده مع كادر فني أجنبي على مستوى عال ومع لاعبين محليين جيدين ومحترفين على مستوى عال كذلك".