مدرب إسبانيا يدعو لحماية نجم برشلونة: يريدون قتله

شفق نيوز/ طالب المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس دي لا فوينتي، يوم السبت، وسائل الإعلام بعدم انتقاد اللاعب الشاب لامين جمال، كونه ليس لاعبا ناضجا بعد، وما يزال بحاجة إلى النمو.

‎وقال دي لا فوينتي، في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "ما الذي أطلبه من لامين؟.. أن يستمر في الاستمتاع بكرة القدم، وأن يواصل القيام بما يحبه، وأن يواصل فهم كرة القدم كما يفعل".

‎وأضاف: "ماذا أطلب منكم (وسائل الإعلام)؟.. أن تفهموا أنه ليس لاعبا ناضجا بعد، ما زال بحاجة إلى النمو، إنه قادر على الوصول إلى أبعد مدى، ولكن أنتم تنتقدونه وتريدون قتله".

‎وتابع قائلا: "أنتم جميعا الآن تقولون إنه عبقري ومبدع، وتنتقدونه إذا لم يسجل هدفين متتاليين، إنه أمر لا يصدق، لكن عليه أن يكون مستعدا للنقد".

‎ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة مضيفه الهولندي يوم 20 مارس الجاري، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

‎يذكر أن لامين جمال شارك في 17 مباراة مع المنتخب الإسباني، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج منتخب بلاده في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا.