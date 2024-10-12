مدرب إسبانيا يحذر جوهرة برشلونة من خطأ قد "يدمره"

شفق نيوز/ وجه المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، يوم السبت، مجموعة نصائح للاعبه الصاعد لامين جمال، نجم فريق برشلونة لكرة القدم، ليحافظ على نفسه في الفترة المقبلة.

ويواصل لامين جمال تألقه على المستوى المحلي مع برشلونة، لكن هذا اللاعب صاحب الـ17 عاماً لا يزال، بحسب مدربه في إسبانيا، يحتاج لـ "الكثير من العمل وعليه أن يتحلى بالكثير من الحذر والصبر حتى لا يدمر نفسه".

وقال لويس دي لا فوينتي (63 عاما) في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "ينبغي على لامين جمال عدم ارتكاب خطأ المشي بصورة أسرع مما هو عليه لكي لا يتأثر بذلك سلبا مستقبلا".

وأضاف: "هو لاعب مختلف في المنتخب الإسباني، لكن يجب ألا ننسى أنه صغير، هو طفل عمره 17 عاما، لا يزال في مرحلة التدريب وسيواجه لحظات صعبة وسيتم التشكيك في قدراته".

وعن إمكانياته الفنية، علق المدرب الإسباني، قائلا: "لديه لمسة فنية هائلة كأنه متأثر بتلك العصا الإلهية، إنه أكثر نضجا بكثير ممن هم في سنه، ولديه القدرة على تحمل المسؤولية".

إلا أن ذلك لم يمنع لويس دي لا فوينتي من تحذير موهبته الصاعدة قائلا: "لكني أيضا رأيت لاعبين سقطوا في بداية الطريق، عليه عدم ارتكاب خطأ السير بوتيرة أسرع من قدراته، هذا قد يدمره".

وأتم: "عليه أولا أن يلعب بشكل جيد، والتفاصيل الأخرى عليه أن يتعلمها لاحقا وبمرور الوقت".

ويتواجد لامين جمال حاليا مع في معسكر إسبانيا تحت قيادة لويس دي لا فوينتي، استعدادا لخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا لكرة القدم للموسم "2024-2025"، أمام كل من الدنمارك مساء اليوم السبت، وثم صربيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقاد لويس دي لا فوينتي منتخب إسبانيا للقب كأس أمم أوروبا في صيف 2024، وكان لامين جمال أفضل لاعب صاعد في البطولة، وهو أحد العوامل التي مهدت طريق بلاده نحو اللقب القاري الرابع عبر التاريخ.