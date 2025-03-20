مدرب إسبانيا متفاجئ من صوم لامين جمال: موقف غير مسبوق لي

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، أن صوم نجمه الشاب لامين جمال، في شهر رمضان، موقف يحدث لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وأكد المدرب، أن صوم جمال لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له، ولا يؤثر على استعدادات نجم برشلونة مع حاملي اللقب لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد هولندا.

وقال دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفاً على هولندا اليوم الخميس قبل أن يستقبل الإياب الأحد، إن "الأمور كانت طبيعية تماماً بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه (الدينية)، قواعده، كما يفعل في ناديه (برشلونة)".

وأضاف "قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب". ويصوم جمال، البالغ 17 عاما، شهر رمضان لأول مرة. وشدد دي لا فوينتي "نحن نحترم دائماً جميع المعتقدات. إنه في حالة ممتازة للعب".

وكان جمال، قد قال في تصريحات لقناة "دازن" الرياضية بشأن حرصه على صيام رمضان: "نعم الأمر يتعلق بإيمانك وبدينك، وأنا مؤمن بديني كما أني أتمتع بالصحة لكي أصوم".

وأضاف جمال "أستيقظ في الساعة الخامسة صباحاً لكي أصلي وأشرب شيئاً يساعد جسدي على البقاء رطباً طوال اليوم، كما أن الصيام لا يؤثر على أدائي، النادي مستعد تماماً لهذا الأمر، ويوفر لنا كل ما نحتاجه لنتمكن من الأداء بنسبة مئة في المئة".

وأقر المدرب الإسباني دي لافوينتي (63 عاماً)، بأنها المرة الأولى في مسيرته التدريبية التي يصوم فيها أحد لاعبيه في شهر رمضان، قائلا "لم أواجه موقفا مماثلا في السابق، لكن الأمور تسير على ما يرام كالعادة".