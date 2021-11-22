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مدرب سامراء يهدد بالاستقالة في حال جرت مباراته المقبلة أمام الشرطة خارج ملعبه

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-22T05:19:13+0000
مدرب سامراء يهدد بالاستقالة في حال جرت مباراته المقبلة أمام الشرطة خارج ملعبه

شفق نيوز/ هدد مدرب سامراء احمد كاظم بتقديم استقالته من تدريب الفريق في حال عدم لعب فريقه على ملعبه اسوة بفرق الدوري الاخرى .

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز؛ ان توالي النتائج السلبية للفريق هو عدم لعب الفريق على ملعبه وخوض كل لقاءاته خارج ملعبه مما تسبب ذلك في إرهاق اللاعبين واصاباتهم"، مبينا انه اكد ومن اول مباراة خاضها في الدوري بأن الفريق سوف لا يتمكن من التكملة بسبب الجهد والتنقل بكل مباراة من محافظة لاخرى وخوض مبارياته التي تعتبر أرضه المفترضة على ملعب التاجي.

وبين ان "الاصابات تكاثرت وقد تعرض اربعة لاعبين الى اصابات في مباراتنا الاخيرة امس  بسبب الجهد لتضاف الى اربع اصابات سابقة ليصل العدد الى ثمان إصابات لحد الان وان هذا الحال صعب علينا ليصل الفريق الى شبه انهيار".

واكد ان "سامراء يمتلك ملعبا نموذجيا تنطبق عليه مواصفات التراخيص فلماذا لا تقام عليه المباريات رغم زيارات لجنة من الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي أكدت أن الملعب جاهز وصالح جدا لكن لاتوجد أية موافقة وسط استغراب الجميع"، مشيراً إلى انه ابلغ الادارة انه سيترك الفريق نهائياً في حال جرت مباراتنا المقبلة أمام الشرطة خارج ملعب سامراء".

واشار الى انه سبق وان قدم استقالته إلا انه عدل عنها بعد ان قامت ادارة النادي وعدد من اللاعبين بزيارته احتراماً لهم، واستدرك قائلا "اتفقت معهم بعد الجولة العاشرة سأقدم استقالة نهائية في حال جرت مباراتنا خارج سامراء وها انا سانتظر قرار لجنة التراخيص في اتحاد الكرة".

ويحتل فريق نادي سامراء المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط ، وكان قد خسر يوم أمس أمام مضيفه فريق امانة بغداد ضمن منافسات الجولة العاشرة بهدفين دون رد جاءا من ركلتي جزاء.

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