مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

شفق نيوز/ أكد المدرب الاسبق للمنتخب العراقي اكرم سلمان، يوم الثلاثاء، ان مباراة العراق مع سوريا ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم ستكون "صعبة ومفصلية".

وقال سلمان لوكالة شفق نيوز "في مباراتنا امام منتخب سوريا لابد من تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث وخلافه سنفقد الأمل بالتأهل لكأس العالم".

واضاف "كان على المدرب ادفوكات ان يأتي الى بغداد ويختار اللاعبين بنفسه وحسب رؤيته الفنية وان لا يعتمد على رؤى المدربين المساعدين".

وشدد على انه "لابد على ادفوكات ان يهتم بشكل كبير بمباراتنا امام سوريا وان يضع استراتيجية خاصة لهذا اللقاء المفصلي من خلال تحليله للمباريات السابقة التي خضناها وتشخيصه الخلل ونقاط الضعف والثغرات التي رافقت المنتخب العراقي في المباريات السابقة وان يعمل على معالجتها بشكل محكم".

وحذر سلمان من ان "أي خطأ او إخفاق في لقائنا المقبل سيكلفنا الكثير ولا يظن البعض ان المنتخب السوري ضعيف بل انه فريق يمتلك لاعبين جيدين يحترفون في دوريات مختلفة منها العراق".

وغادر المنتخب العراقي العاصمة بغداد أمس الاول الاحد، متوجهاً الى العاصمة القطرية الدوحة وذلك استعدادا لمواجهة منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات اسيا لكرة القدم المؤهلة لكاس العالم 2022.