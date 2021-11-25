مدرب سابق للمنتخب العراقي: ادفوكات "انهزم" وأنهى مسيرته بشكل غريب

شفق نيوز/ رأى مدرب المنتخب الوطني العراقي السابق يحيى علوان، يوم الخميس، أن المدرب الهولندي ديك ادفوكات "انهزم" من مهمته كما "انهزم" المنتخب في التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وقال علوان لوكالة شفق نيوز، إن استقالة ادفوكات اعتراف صريح بعدم قدرته على تكملة مشواره في التصفيات المؤهلة لكاس العالم، معتبراً أن ادفوكات خدع الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد أن خرج بنتائج سلبية غير متوقعة من فرق تشابهنا او اقل منا بالمستوى .

وأشار إلى أن ادفوكات كان متناقضاً في تصريحاته ففي البداية اكد للمعنين بكرة القدم بأنه سيخطف للعراق بطاقة التأهل الى كأس العالم، ليفاجأنا قبل يومين بتقديم استقالته لعدم تمكنه من التواصل ويقدم اعتذاره باخفاقه في تحقيق بلوغ كأس العالم.

وأشار إلى أن "الطامة الكبرى" لم يثبت على تشكيلة في ست مباربات وسط استغراب المعنيين بالشأن الكروي وقد أثر ذلك على تأريخه الطويل كمدرب معروف لينهي مسيرته بهذا الشكل الغريب ويكون خارج الدائرة .

وختم قائلاً إن التعاقد مع مدربين محترفين اجانب بحاجة الى خبرة ادارية قوية يتم من خلالها اختيار المدرب ولا يتوجب التفرد بالرأي الاوحد، لافتاً "لم ارى أن الاتحاد اجتمع مع اصحاب الخبرة والاختصاص ليعطوه المشورة الفنية والادارية ورؤى جيدة بهذا الشأن كي لاتتكرر الاخطاء ".

وكان ادفوكات قدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي لعدم تمكنه من التواصل بداعي مرض زوجته والتفرغ لرعايتها .