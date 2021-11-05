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مدرب سابق: أداء أدفوكات غير مقنع ومواجهة سوريا مفصلية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-05T08:41:49+0000
مدرب سابق: أداء أدفوكات غير مقنع ومواجهة سوريا مفصلية

شفق نيوز / رأى مدرب المنتخب العراقي السابق، أكرم سلمان، يوم الجمعة، أن أداء المدرب الحالي الهولندي ديك أدفوكات، غير مقنع لغاية الآن مع المنتخب الوطني.

وذكر سلمان، لوكالة شفق نيوز، أنه كان يتوقع من المدرب أدفوكات في قيادته للمنتخب، لما يمتلكه من خبرة جيدة وأن يختصر الوقت بعد كاتانيتش لاسيما أن له باعاً طويلاً وسيرة احترافية محترمة".

وأضاف "لاحظنا المدرب يركز على التغيير من مباراة لأخرى ليفقد الإنسجام فيما بين اللاعبين لعدم وجود الاستقرار"، موضحاً أن "أداء المنتخب في مبارياته بالتصفيات لم يكن مقنعاً".

وتابع سلمان، أن أدفوكات "أشرك مجموعة من اللاعبين في مباراة كوريا الجنوبية، بعدها قام بإجراء تغييرات في التشكيلة بمباراة إيران، وكذلك أمام لبنان والإمارات، وهذه التغييرات تفقد عند الفريق الانسجام لعدم الاستقرار في التشكيلة".

وشدد على ضرورة، توظيف المدرب للاعبين بشكل جيد وخلق الاستقرار وان يعتمد على استراتيجية خاصة يتمكن من خلالها التحكم في أدواته بأريحية، لافتا إلى أن "المرحلة المقبلة للمنتخب صعبة جداً، وأن المباراة مع سوريا ستكون مفصلية ومهمة، لاسيما أن أي خسارة ستجعل موقف المنتخب صعباً جداً".

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