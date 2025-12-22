مدرب زاخو: مواجهة العين الإماراتي مفصلية في تاريخنا وجماهيرنا مصدر فخر

شفق نيوز- بغداد

اكد مدرب نادي زاخو وسام رزق، مساء اليوم الاثنين، على اهمية المواجهة المرتقبة امام نادي العين الإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج للأندية، مشدداً على أن المباراة تمثل محطة مفصلية في مسيرة الفريق بالبطولة.

وأوضح رزق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اللقاء مع الإمارات، أن "اللقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين"، مبيناً أن "الفوز سيمنح أفضلية واضحة في التأهل الى المرحلة المقبلة".

وبين أن "مشاركة نادي زاخو في هذه البطولة تعد حدثاً تاريخياً، كونها المشاركة الاولى للفريق في كأس الخليج للأندية، وهو ما يمنح اللاعبين دافعاً اضافياً لتقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف مدرب زاخو، أن "الجهاز الفني يولي احتراماً كبيراً لفريق العين، ويدرك امكانياته وخبرته"، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية فريقه الكاملة للمباراة، وأن "الطموح كبير لتحقيق نتيجة ايجابية تواكب تطلعات النادي وجماهيره".

وأشار رزق إلى أن "الفريق يسير بخطوات ثابتة على الطريق الصحيح، ويتمتع بثقة عالية بإمكانات لاعبيه"، معتبرا المشاركة الحالية "تجربة تاريخية ستنعكس ايجابيا على مستقبل النادي".

وفي ختام حديثه، عبر وسام رزق عن فخره الكبير باختيار "جماهير نادي زاخو كأفضل جمهور وحصولها على جائزة The Best"، مؤكداً أن "هذا الإنجاز لا يمثل النادي فقط، بل يعد مصدر اعتزاز لكوردستان والعراق وجميع الدول العربية".

من جانبه، أكد أسامة رشيد، لاعب نادي زاخو، أن "المواجهة أمام العين لن تكون سهلة، نظرًا لقوة الفريق الإماراتي وشخصيته داخل الملعب"، مشيراً إلى أن "زاخو فريق كبير ايضاً وسيقاتل من أجل تحقيق نتيجة مشرفة".

وأضاف رشيد أن "على اللاعبين الظهور بأفضل مستوياتهم الفنية والبدنية للخروج بنتيجة مرضية"، مشدداً على "الدور الكبير الذي تلعبه جماهير زاخو في دعم الفريق، حيث يمنح حضورهم دافعاً معنوياً وقوة اضافية داخل أرض الملعب".

وفاز مشجعو نادي زاخو الرياضي، يوم الثلاثاء الماضي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل المشجعين لعام 2025، ضمن حفل جماهيري أقيم في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الفيفا على موقعه الرسمي، أن جماهير زاخو العراقي حصلت على التكريم ضمن جوائز The Best من FIFA لعام 2025، بعد لفتة إنسانية مميزة قامت بها تجاه الأطفال المرضى، تمثلت في منحهم دُمى كهدايا.