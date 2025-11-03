مدرب زاخو: ثقتي مطلقة بلاعبي فريقي أمام العين الإماراتي ولا توجد ضغوطات

شفق نيوز- زاخو

أكد مدرب نادي زاخو العراقي لكرة القدم، وسام رزق، مساء اليوم الاثنين، على ثقته بلاعبي فريقه قبل مواجهة فريق العين الإماراتي، مشيراً إلى أن اللاعبين سيقدمون أداءً يليق بتاريخ النادي.

وقال رزق، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في زاخو قبل مواجهة نادي العين الإماراتي، وتابعته وكالة شفق نيوز: "إننا تنتظرنا مباراة مهمة أمام نادي العين الإماراتي، وهو نادٍ معروف على مستوى آسيا والخليج ويقدم مستويات كبيرة".

وأضاف أن "المباراة ستكون حاسمة من أجل صدارة المجموعة، حيث يتصدر العين الترتيب ونحن في المركز الثاني".

وبين أن "فريقنا يقدم مستويات رائعة في هذه البطولة، التي نعتبرها مشاركة تاريخية لنادي زاخو، ولدينا أربع نقاط حتى الآن".

وتابع: "لدي ثقة مطلقة بلاعبي فريقي بأنهم سيقدمون مستوى يليق باسم نادي زاخو وجماهيره"، لافتاً إلى أن "هذه المباراة الأولى تاريخياً التي نلعبها على أرضنا وبين جماهيرنا أمام العين في بطولة خارجية".

وأشار إلى أنه "لا توجد علينا أي ضغوطات، والدعم الجماهيري هو عامل إيجابي كبير بالنسبة لنا"، مبيناً أن "نجاحي من نجاح المجموعة".

وأكمل رزق: "نحن نمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين شاركوا في مباريات كبيرة مع منتخباتهم الوطنية"، مشيراً إلى أن "نادي العين فريق كبير، وكذلك نادي القادسية والسترة فرق قوية وصعبة، خصوصاً على أرضها".