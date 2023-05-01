مدرب ريال بتيس الإسباني يشيد بشباب العراق: منتخب متطور

شفق نيوز/ أشاد مدرب ريال بيتيس تحت 21 عاماً ونجم النادي سابقاً "كابي"، يوم الاثنين، بالأداء العام لمنتخب شباب العراق بعد لقاء الفريقين، واصفاً المنتخب بأنه "متطور ويلعب كرة جميلة".

وقال كابي في تصريحات صحفية عقب المباراة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي لعب بعدة أساليب عبر شوطي المباراة ونال استحقاقه بالفوز في هذه المباراة من خلال تطبيق الواجبات التكتيكية المناطة له، ويتضح بأنهم تدربوا جيدا على تنويع أساليب اللعب".

وسيخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم آخر مبارياته في معسكره بإسبانيا أمام منتخب جبل طارق بعد غدٍ الأربعاء.

وفاز المنتخب العراقي اليوم على فريق ريال بيتيس الإسباني دون 21 عاماً، بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف، في المباراةِ الودية التي ضيفها ملعب بلمار في مدينةِ روتا، ضمن استعداداتِه لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تنطلق في 20 من شهر أيار الجاري في الأرجنتين.