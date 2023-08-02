مدرب أردني لقيادة كرة نفط ميسان والإدارة تتعاقد مع محترف سوري وكونغولي

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نفط ميسان رسمياً، اليوم الأربعاء، مع المدرب الاردني هيثم الشبول لقيادة فريقها الكروي في الموسم المقبل، فيما عززت صفوفها بلاعبين محترفين من سوريا والكونغو.

وكان المدرب الأردني هيثم الشبول اعتذر عن تكملة المشوار مع الديوانية بعد أول مباراة خاضها مع الفريق الموسم الماضي، حيث تلقى الخسارة فيها من زاخو بخمسة أهداف لهدف واحد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز 2022-2023.

من جانب آخر عززت ادارة نادي نفط ميسان صفوف فريقها الكروي بلاعب الوسط الكونغولي كريست كوفوما.

بينما وقع النادي رسمياً مع مهاجم منتخب سوريا علاء الدين دالي لموسم واحد.

كما قررت الادارة تجديد عقد المحترف النيجيري بنيامين لموسم آخر.

وكان فريق نفط ميسان أخفق في التأهل الى دور نصف نهائي كأس العراق بعد خسارته امام الحدود في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم بركلات الترجيح (5-3)، بعد تعادلهما السلبي من دون أهداف.