مدرب دهوك يصف بعض أعضاء اتحاد الكرة العراقي بـ"اللصوص والبلطجية"

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي دهوك مسعود ميرال، يوم الثلاثاء، رفضه عرضاً من أحد أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم بالاعتذار علناً مقابل تخفيف العقوبة المفروضة عليه، مؤكداً تمسكه بموقفه وتصريحاته.

وقال ميرال خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النادي، "طلب مني شخص في الاتحاد أن أظهر في لقاء تلفزيوني وأقول إنني نادم مقابل تخفيف العقوبة، لكنني رفضت".

وأضاف، "لا زلت مصرّاً على كلامي بأن هناك أشخاصاً في الاتحاد لصوص وبلطجية، ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية"، مشيراً إلى أنه "لو كان الدوري بأيدٍ أمينة، لكان من أقوى الدوريات في القارة خلال خمس سنوات".

وقال ميرال أيضاً، "حتى لو شارك ناديا برشلونة وريال مدريد في الدوري العراقي، فلن يتمكنا من الفوز بالدوري!"، مضيفاً:

وأكد المدرب ميرال عزمه عدم العودة إلى الدوري العراقي طالما بقي الاتحاد الحالي قائماً، مختتماً حديثه بالقول: "دهوك جنة، وأهلها قدّموا لي الكثير".

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت مدرب دهوك بالحرمان والغرامة المالية، على خلفية اعتراضه بطريقة "مستهجنة" على قرارات الحكم، ورفضه الخروج من الملعب خلال مباراة فريقه أمام الطلبة التي جرت في 14 أيار 2025، على ملعب دهوك، ضمن الجولة 33 من دوري نجوم العراق، والتي انتهت بفوز دهوك بهدف دون رد.

من جهتها، أكدت إدارة نادي دهوك الرياضي، عزمها استئناف القرار، مبينة أن ما حصل كان نتيجة تراكم مجموعة من القرارات الخاطئة التي اتخذها الحكام ضد مدرب الفريق، بحسب وصفها.