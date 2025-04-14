مدرب دهوك: سنخطف لقب البطولة الخليجية للأندية ونُسعد الجماهير العراقية

شفق نيوز/ أكد مدرب فريق دهوك لكرة القدم، مسعود ميرال، مساء اليوم الاثنين، على أنه واللاعبين سيبذلون جهودهم لخطف لقب البطولة الخليجية للأندية في المباراة النهائية مع فريق القادسية الكويتي.

وقال ميرال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دهوك وخصص للقاء دهوك والقادسية في إياب نهائي البطولة الخليجية للأندية، وحضرته وكالة شفق نيوز "نسعى غداً للخروج بنتيجة جيدة وتجاوز فريق القادسية لتحقيق اللقب التاريخي".

وأضاف "سنواجه فريق له تاريخ كبير في الإنجازات ويمتلك لاعبين محترفين على مستوى عالٍ ومدرب جيد لكننا وضعنا الحلول للحد من خطورة الخصم".

وأشار ميرال إلى أن "العراقيين يتابعون اللقاء وسنعمل من أجل إسعادهم وخطف أول لقب خليجي للأندية، وهذا يتم من خلال تكاتف الجهود وتقديم اللاعبين مستويات تؤهلنا لتحقيق اللقب".

وختم بالقول "سعادتي الوحيدة هو إسعاد الجماهير العراقية بشكل عام وجماهيردهوكبشكلخاص".