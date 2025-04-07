مدرب دهوك: جاهزون لمواجهة القادسية الكويتي ونسعى للاقتراب من اللقب

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي دهوك مسعود ميرال، يوم الإثنين، عن الاستعداد والجهوزية لملاقاة القادسية الكويتي، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق الفوز.

وقال ميرال في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الكويت قبل المباراة مع القادسية الكويتي، "نحن جاهزون للقاء وأجرينا عدد من الوحدات التدريبية خلال تواجدنا في الكويت، والتي كانت على مستوى عالٍ وجهنا خلالها اللاعبين بشكل يتناسب مع اهمية اللقاء قبل مواجهة الفريق المنافس".

وأضاف أن "فريق القادسية يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني على مستوى عالٍ، ولابد من وضع الحلول والخطط المناسبة لمواجهته والحد من خطورة لاعبيه".

وأكد أن "ثقتا عالية بلاعبينا ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية مع فريق دهوك، لنسعد من خلالها الجماهير العراقية عامة ودهوك خاصة"، مبينا أن "هدفنا بلقاء اليوم تحقيق الفوز والاقتراب من اللقب الذي هو حلم الجماهير العراقية العاشقة لكرة القدم".

وسيلاقي فريق دهوك، نادي القادسية الكويتي، في المباراة الأولى لنهائي كأس الخليج للأندية بكرة القدم، وستقام المباراة يوم غد الثلاثاء.