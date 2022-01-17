مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي: الفرصة قائمة للمنافسة في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ اكد مدرب حراس المرمى للمنتخب العراقي، احمد جاسم، يوم الاثنين، ان الفرصة ما زالت سانحة أمام المنتخب للبقاء في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال جاسم لوكالة شفق نيوز، ان "فرصة المنتخب العراقي ما زالت قائمة ونسعى ان نحقق الفوز في المباريات المتبقية في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وفيما يتعلق بحراس مرمى المنتخب، اوضح جاسم ان "غياب الحارسين جلال حسن واحمد باسل عن تشكيلة المنتخب رغم جاهزيتهما، ستكون مؤثرة نفسياً ومعنوياً لكن ثقتنا عالية بالحراس الاخرين".

واشار الى ان "الجميع يعلم ان سبب عدم التحاق جلال حسن واحمد باسل كان لأسباب ادارية خاصة بالجوازات واجراءات السفر ونتمنى ان تحل بأسرع وقت للاستفادة منهما مستقبلاً".

واكد جاسم "ثقتنا عالية بفهد طالب وعلي ياسين وحسن احمد لتمثيل العراق امام ايران ولبنان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

واضاف "لقد منحنا فرصة للحراس الشباب بينهم حارس المنتخب الاولمبي حسن احمد، لنؤكد أننا نتابع حراسنا جميعا ونمنح الفرص للمستحقين الذين يثبتون جدارتهم".

واجرى المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم اولى وحداته التدريبية خلال تجمعه في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد تحت اشراف المدرب زيليكو بتروفيتش.