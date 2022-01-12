مدرب حراس مرمى الزوراء يؤكد جاهزية جلال حسن لتمثيل المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكد مدرب حراس المرمى لنادي الزوراء عماد هاشم، يوم الاربعاء، ان الحارس جلال حسن جاهز كلياً لتمثيل المنتخب العراقي بعد تماثله للشفاء من الاصابة.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، ان "جلال حسن يستحق الوقوف بين خشبات مرمى المنتخب العراقي ليذود عن المرمى بعد ان تأهل بشكل تام، ومثّل الزوراء في أربع مباريات كان آخرها ضد القوة الجوية وكان متألقاً بمستواه".

واشار الى ان "جلال حسن عنصر اساسي في المنتخب ويمتلك كل المواصفات التي تؤهله للمهمة المقبلة في تمثيل المنتخب لما تبقى من مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".

وبين ان "جلال تأخر في تأهله من الاصابة ومما زاد تأخره بقاءه في دولة الامارات التي زادت عن حدها، ولو ان عملية التأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها هناك، كانت هنا في العراق لكانت عودته اسرع".

وتابع هاشم "على ما اعتقد وحسب اخبار وردتني فإن الجهاز الفني للمنتخب العراقي وضع جلال حسن ضمن خياراته في لقائي ايران ولبنان ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم".

واكد "فور عودة جلال حسن من الامارات ركزت على جوانب الوزن واللياقة والمرونة ورد الفعل السريع حتى عاد لوضعه الطبيعي وأشركناه عدد من المباريات وكان اخرها امام القوة الجوية والتي اثبت فيها جدارته وجاهزيته".

وبشأن رأي هاشم حول حارس المرمى الاكفأ لتمثيل المنتخب العراقي في التشكيلة المقبلة، قال ان "الافضل حاليا للمنتخب العراقي هم: جلال حسن، وعلي ياسين، وفهد طالب، واحمد باسل".

وكان حارس مرمى نادي الزوراء والمنتخب العراقي جلال حسن، قد تعرض لإصابة في مفصل الركبة ابعدته عن المنتخب وناديه الزوراء عدة اشهر.