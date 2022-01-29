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مدرب حراس سابق: فهد طالب اثبت جدارته ومباراة لبنان فرصة اخرى له

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-29T11:30:38+0000
مدرب حراس سابق: فهد طالب اثبت جدارته ومباراة لبنان فرصة اخرى له

شفق نيوز/ رأى مدرب حراس المنتخب الوطني العراقي السابق عبد الكريم ناعم، يوم السبت، أن حارس المنتخب الحالي فهد طالب اثبت جدارته في اغلب المباريات التي خاضها في التصفيات المؤهلة لكاس العالم، سيما في المباراة الاخيرة امام ايران التي كان فيها "بطل المباراة".

وقال ناعم لوكالة شفق نيوز، إن خيارات حراس المنتخب الثلاثة كانت منطقية من قبل المدرب احمد جاسم، موضحاً من غير الممكن التغيير في هذه المرحلة كون الحراس هم من بين افضل المتواجدين في الدوري العراقي.

وأشار إلى أن الحارس الاساسي فهد طالب  اكتسب الخبرة خلال المدة الماضية وكان تركيزه عالياً سيما في اللقاء الاخير،  ويبدو أنه استجاب لتوجيهات ونصائح المدرب لتطوير مستواه، لافتاً إلى أن مباراة لبنان المقبلة فرصة لتاكيد حضوره.

ودعا ناعم، الحارس فهد لأن يتجاوز الاخطاء السابقة واستغلال الفرصة  التي منحت له في هكذا مباراة دولية مهمة كونه يحتاج الى استقرار اكثر، معرباً عن أمله، بأن نراه بمستوى جيد في لقاء منتخبنا امام لبنان مطلع الشهر المقبل.

كما تمنى المدرب عبدالكريم ناعم للحارس فهد ان يكون حضوره جيدا وان يقدم شيء يليق باسمه في المباريات المتبقية من التصفيات .

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