مدرب حراس سابق: أصبحنا ضحية المدرب الأول في العراق

شفق نيوز / كشف حارس المنتخب العراقي السابق، المدرب الحالي عماد هاشم، يوم الأربعاء، أسباب عدم تسمية حراس معروفين على مستوى عالٍ ضمن تشكيلات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية في التسميات الأخيرة.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "التسميات أصبحت حسب العلاقات بالمدرب الأول، فهو من يسمي مدربي الحراس دون الرجوع للجنة الفنية، مبيناً أن "90‎%‎ من التسميات تكون من قبل المدرب الأول حصراً".

وأضاف: "لقد أصبحنا كمدربي حراس بارزين في العراق، ضحية المدرب الأول الذي يتم تسميته من قبل اتحاد الكرة والذي أصبح صاحب القرار في استدعاء كادره المساعد".

وأوضح هاشم، أن "في حال وجود علاقات تربط المدرب الأول بأي مدرب حراس بعيد عن استحقاقه أو عدم استحقاقه، فإنه سيكون ضمن خياراته مع احترامي وقناعتي التامة بامكانية المدربين الذين تمت تسميتهم فأغلبهم مدربين جيدين".

وكان مدرب منتخب الناشئين، أحمد كاظم، سمى ملاكه التدريبي المساعد الذي تألف من عماد عودة، وحيدر رحيم، مدربين مساعدين، وصالح لطفي مدرباً لحراس المرمى، وعلاء عبد عون، محللاً فنياً، وضرغام عباس مدرباً للياقة البدنية.