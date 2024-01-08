مدرب حراس الأولمبي العراقي يبدي رأيه بحماة شباك المنتخب الأول في بطولة آسيا

شفق نيوز/ أبدى مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي العراقي صالح حميد، يوم الاثنين، ارتياحه بشأن قدرة حراس المنتخب الأول على حماية شباكهم في منافسات بطولة آسيا التي ستنطلق في قطر يوم 12 من الشهر الجاري.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إن "الحارس الأول لمنتخبنا جلال حسن يمتلك خبرة طويلة في مركزه وهو قادر على تقديم شيء جيد في البطولة لما يمتلكه من إمكانيات".

وأضاف "كان بإمكان مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي، دعوة محمد حميد بعد الاستقرار الذي وضعه في مقدمة الحراس في دوري نجوم العراق لكن تبقى هنا قناعة المدرب التي نحترمها"، موضحاً أن "المباريات التي خاصها محمد حميد مع فريقه القوة الجوية أعطته زخماً من إعادة الثقة وكنت أتوقع دعوته مع حارس مرمى دهوك محمد صالح الذي أثبت كفاءة عالية في الدوري".

وبين حميد "إننا اليوم نملك أكثر من حارس جيد ومتميز كأمجد رحيم، وعلي كاظم، ومحمد صالح وهذا ما يجعلنا نطمئن على هذا المركز المهم جداً".

ولفت إلى أن "نقاط الضعف لدى الحارس العراقي اليوم هي فقدانه للثقة، والعامل النفسي مهم جداً في بطولات كبيرة كبطولة آسيا التي ستشهد مشاركة قمم المنتخبات الآسيوية".

وختم بالقول، إن "الهجمة الممنهجة على اللاعب المحلي تجعل اللاعب تحت ضغط نفسي كبير، وأرى أن أهم شيء هو إبعاد اللاعب عن الأجواء السلبية والجمهور الذي أصبح أحياناً عامل سلبي ومؤثر في تدني المستوى".