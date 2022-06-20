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مدرب جديد لناشئي العراق باليد وأربيل تحتضن استعداداته للبطولة الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-20T19:33:03+0000
مدرب جديد لناشئي العراق باليد وأربيل تحتضن استعداداته للبطولة الآسيوية

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاثنين، إسناد مهمة قيادة المنتخب العراقي للناشئين إلى الكابتن ظافر صاحب بديلاً، وفيما ناقش معه منهاجه الإعدادي للفترة المقبلة، أكد دخول المنتخب في معسكر تدريبي في أربيل استعدادا لبطولة آسيا المقبلة.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن "المدرب ظافر عبد الصاحب سيقود المنتخب للمرحلة المقبلة ويساعده في المهمة كادر تدريبي مساعد مكون من محمد كاظم وكوكب حسن مدربين مساعدين، ووسام فاضل مدرباً لحراس المرمى، فيما سيشرف على المنتخب عضو الاتحاد العراقي السيد رضا عبودي مهدي".

وأضاف عبد الرضا أن "منتخبنا الوطني للناشئين يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 9 والتي ستقام في المملكة البحرينية خلال الفترة 16-27 من آب المقبل حيث اوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية مع منتخبات اليابان والسعودية وقطر والإمارات والكويت".

من جانب آخر قال بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي لكرة اليد برئاسة محمد الأعرجي عقد اجتماعاً مع الكادر التدريبي لمنتخبنا، حيث ناقش مع الكابتن ظافر صاحب منهاجه الإعدادي للفترة المقبلة".

وأضاف البيان أن "الأعرجي أوعز بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المنتخب وتهيئة كافة الأمور التي تضع منتخبنا الوطني للناشئين على الطريق الصحيح"، مبيناً أن "منتخب الناشئين سيغادرنا يوم غد إلى محافظة أربيل لإقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين".

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