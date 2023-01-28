مدرب جديد لنادي الديوانية.. الشبول اعتذر بعد خسارة قاسية

شفق نيوز/ أعلن نادي الديوانية لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين مدرب جديد لفريقه الكروي في الدوري الممتاز.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، ان "الادارة كلفت المدرب جاسب سلطان، لتدريب الفريق الكروي في الدوري الممتاز خلال المراحل المتبقية منه".

وكان المدرب الأردني هيثم الشبول اعتذر عن تكملة المشوار مع الديوانية بعد أول مباراة خاضها مع الفريق، حيث تلقى الخسارة فيها من زاخو بخمسة أهداف لهدف واحد، في الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

وبحسب مصدر من داخل نادي الديوانية ابلغ وكالة شفق نيوز؛ أن جاسب سيستلم يوم غد الأحد مهمته في قيادة الفريق لما تبقى من الدوري العراقي الممتاز.

ويحتل الديوانية المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد نقطتين .