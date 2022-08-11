مدرب جديد للديوانية خلفاً للشبول

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي، يوم الخميس، عن تسمية مدرب جديد لفريقها الكروي.

وذكر مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة المؤقتة لنادي الديوانية، سمّت اللاعب الدولي السابق قصي منير مدرباً للفريق الأول خلفاً للمدرب السابق الأردني هيثم الشبول".

وأشار الى ان "الهيئة المؤقتة قدمت شكرها للمدرب هيثم الشبول على كل ما قدمه للديوانية في الموسم السابق".

يذكر ان الهيئة العامة لنادي الديوانية عقدت مؤتمراً لطرح الثقة عن الرئيس الحالي للنادي حسين العنكوشي، وقررت إقالة ادارة العنكوشي وانتخبت هيئة مؤقتة من ثلاث شخصيات لادارة النادي وهم: حيدر جابر شهيد، ومثنى عبد الرزاق، وحاتم شلال مسير.