مدرب جديد لقيادة الحشد و"طبرة" مستشاراً للرئيس

شفق نيوز / تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، يوم الاثنين، بشكل رسمي مع المدرب حمزة داود للإشراف على مهمة قيادة الفريق في الموسم الجديد، فيما سمت الخبير الرياضي محمد طبرة، مستشاراً فنياً لرئيس النادي خالد عبد الواحد كبيان، وعضواً في اللجنة الفنية المشرفة على الفريق.

وحضر مراسم توقيع العقد مع المدرب حمزة داود، وجهازه المساعد، كلا من رئيس النادي والأمين المالي محمد الهاشمي، وأمين السر عباس فاضل، وأعضاء الهيئة الإدارية أحمد خليل، ومحمد كاظم، ومدير الدائرة الإعلامية للنادي حسن عيال.

وسيساعد المدرب الجديد في مهمته، سهل نعيم مدرباً مساعداً، وسلام مطلب مدرباً لحراس المرمى، ونجل النجم الراحل ناظم شاكر (فهد ناظم) مديراً إدارياً، بينما ستتم تسمية مدرب اللياقة البدنية في وقت لاحق.

ومن المؤمل أن يشرع الفريق الكروي، خلال اليومين المقبلين برحلة الإعداد للموسم المقبل، بقيادة الجهاز الفني الجديد.