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مدرب تونسي يقود كرة اربيل بالدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-16T16:36:30+0000
مدرب تونسي يقود كرة اربيل بالدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي اربيل يوم السبت، عن تعاقدها مع مدرب تونسي لقيادة الفريق في الدوري الكروي الممتاز.

وقال ربين رمزي المنسق الإعلامي للنادي لوكالة شفق نيوز ان الادارة سمت المدرب  التونسي طارق جرايا لقيادة فريق اربيل في منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وبين رمزي؛ ان جرايا يعد من المدربين الذين يمتلكون سيرة ذاتية جيدة وسيقود الفريق خلال منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

واوضح ان الادارة سمت الجهاز الفني المساعد للتونسي جرايا والذي يضم تونسيين اخرين الى جانب مساعدين عراقيين والذي تالف من  احمد مناجد (مساعد مدرب)، ومحمد صالح (تونس) (مساعد مدرب، محلل الفني) ، وحامد كاظم ( مدربا لحراس المرمى)، وأشرف مغربي(تونس) (مدرب اللياقة البدنية).

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