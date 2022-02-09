مدرب تونسي للاشراف على المنتخبات الوطنية للتجذيف

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للتجذيف، اليوم الاربعاء، عقداً تدريبياً مع المدرب التونسي "شكري بن ميلاد" لتدريب المنتخب الوطني والاشراف على منتخبات الفئات العمرية الأخرى للعبة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي عبد السلام خلف لوكالة شفق نيوز، إن المدرب التونسي سيكون مديراً فنياً لجميع الفئات العمرية للمتقدمين والشباب والناشئين، مثمناً دور رئيس اللجنة الأولمبية، ومبدياً إرتياحه في ان ترعى اللجنة الأولمبية هذه الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة لرياضة التجذيف في العراق

وأشار إلى أن المدرب التونسي سيكون مديراً فنياً لجميع الفئات العمرية للمتقدمين والشباب والناشئين.

يذكر أن المدرب "شكري بن ميلاد" قد تبوأ عديد المناصب أهمها قيادة المعهد الرياضي في تونس وقيادته للمنتخب التونسي الاول بالتجذيف، كما عمل مسؤولاً عن المدربين لعشرين عاما، وعمل أيضاً على تهيئة العديد من الرياضيين للدورات الاولمبية، وحصل على عدد من الاوسمة في الدورات الافريقية وحاصل على المركز الخامس عالمياً مع احد الجذافين التونسيين.