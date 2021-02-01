مدرب برشلونة: نوايا خبثية وراء تسريب تفاصيل عقد ميسي "الفرعوني"

شفق نيوز/ أعرب الهولندي، دونالد كومان، عن غضبه الشديد واستيائه عقب تسريب إحدى الصحف لعقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي وصف بالخرافي بعد بلغت مجموع المبالغ الواردة فيه نحو 674 مليون دولار.

وقال كومان عقب المباراة التي فاز فيها "البلوغرانا" على ضيفهم أتلتيك بيلباو إن الوراء من تلك التسريبات الرغبة في إلحاق الأذى والضرر ببرشلونة وميسي، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

وأردف: "علينا أن نحاول معرفة كيف يمكن أن تنشر مثل هذه الأمور الصحافة.،ولكن علينا أيضا نركز على موسمنا. فالفريق كان على ما يرام في الآونة الأخيرة، وفزنا بالعديد بالمباريات، ولذلك ليس علينا التركيز بشدة على ما حدث (بسبب عقد ميسي) لأن هناك أناس يضمرون الشر والأذى لبرشلونة وليو".

وتابع "لقد أظهر ميسي معدنه وجودته كلاعب كرة قدم على مدى سنوات، وساعد كثيرًا في جعل هذا النادي رائعًا كما ساهم بشكل كبير في فوزه في العديد من الألقاب".

ونفى كومان أن تكون التسريبات قد منحت "الساحر الأرجنتيني"البالغ من العمر 33 عاما، ليقدم المزيد من الجهد خلال المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدفا، موضحا: "لاحظت أن ميسي كان متحمسًا للغاية ، لكن ليس أكثر من المباريات الأخرى".

وزاد: "بالطبع كان يمكن لتلك الأخبار أن تؤثر عليه، ولكن ليو هو الفائز، ويريد دائمًا إثبات جودته. من المهم أن نكون متحدين".

تجدر الإشارة إلى أن نادي برشلونة قد هدد بمقاضاة صحيفة "لموندو" الإسبانية بسبب تسريبها لبنود العقد الخاص بميسي والممتد من صيف العام 2017 وحتى نهاية الموسم الحالي.