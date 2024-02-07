مدرب ايران: اتحمل مسؤولية خسارتنا أمام قطر وأضعنا اهدافاً عديدة

شفق نيوز/ قال مدرب منتخب إيران أمير قلعة، يوم الأربعاء، إنه يتحمل الخسارة أمام قطر في مباراة نصف نهائي كأس آسيا.

وقال قلعة خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "لسوء الحظ من تسديدة واحدة جاء الهدف الثالث لقطر لتتحول المباراة لقطر ، مضيفا "لا أستطيع أن ألوم لاعبي فريقي على خطأ فني لأننا لم يحالفنا الحظ".

وقدم مدرب ايران الاعتذار لجمهور ايران ، مؤكدا انه كان يجب أن نسعدهم اليوم ، مع الامتنان للاعبي فريقي الذين قدموا مباراة رائعة جدا .

وأكد مدرب المنتخب الإيراني، أنه "يتحمل المسؤولية فقط ، لافتاً إلى أن هذه الليلة من أسوأ الليالي في حياتي".

وبين، "كان يجب أن نسجل من 4 الى 5 أهداف لكن لم نوفق في التسجيل ، وهذا حال كرة القدم فلقد نشاهدنا منتخبات كبيرة ودعت من الأدوار الاقصائية مثل السعودية و اليابان و كوريا الجنوبية .