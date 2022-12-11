مدرب انكلترا يرفض حسم مستقبله مع منتخب إنكلترا بعد توديع كأس العالم

رفض مدرب منتخب إنكلترا، جاريث ساوثجيت، الإدلاء بإجابة قاطعة فيما يتعلق بمستقبله بعد الخروج من بطولة كأس العالم قطر 2022، أمام منتخب فرنسا.

ويستمر عقد ساوثجيت مدرب إنكلترا حتى ما بعد يورو 2024، ولكنه رفض التعليق على مستقبله في الوقت الحالي.

وقال ساوثجيت عندما سُئل: أعتقد أنه يتعين لنا بعد كل بطولة الجلوس وتحليل الأمر والتفكير فيما حدث.

واختتم: الأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من أن الجميع يتخذ القرارات الصحيحة.

وتلاقى منتخبا انكلترا وفرنسا امس في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، حيث فازت فرنسا بهدفين مقابل هدف لتقصي انكلترا من البطولة .