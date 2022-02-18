مدرب الأولمبي: مجموعة العراق متوازنة وسنعتمد على المحترفين

شفق نيوز/ وصف المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، المجموعة الثانية التي سيلعب فيها العراق بنهائياتِ كأس آسيا المقبلة تحت (23 عاماً) في أوزبكستان بشهر حزيران المقبل، بأنها متوازنةٌ، معتبراً عدم مواجهة منتخبات شرق القارةِ على إنها فرصةٌ سانحةٌ للتنافسِ على خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور اللاحقِ للمنافسات.

يذكرُ أن قرعة نهائيات كأس آسيا للمنتخباتِ الاولمبية، التي جرت أمس الخميس في العاصمةِ الماليزية كوالالمبور، أوقعت المنتخبَ الأولمبي العراقيّ في المجموعة الثانية الى جانبِ منتخبات أستراليا والأردن والكويت.

وقال عباس عبيد، في بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدم اللعبِ أمام منتخباتِ دول شرق القارة، مثل كوريا والصين وفيتنام وتايلند، أمر في غايةِ الأهمية، كونها منتخبات تعتمدُ على السرعة، وهو في اعتباراتها شيءٌ جيدٌ، كوننا سنخوضُ غمار منافسات المجموعة أمام منتخبات مقاربة لنا في المستوى الفني".

وأضافَ، "لدينا ثقة كبيرة بتحقيقِ الأفضل في النهائياتِ المقبلة بعد الجرعاتِ التدريبيّة الطويلةِ والتجارب التي توالت طيلة المدة السابقة، ولكن لا يخفى على الجميعِ أن المنتخب الأردني هو بطلُ غرب آسيا التي أقيمت في السعودية قبل أشهر، وهو فريقٌ ممتازٌ جدا، ويمتلك لاعبين جيدين، وهو بلا شك سيكون من الفرقِ الطامحة بقوةٍ للتأهلِ للدور الثاني".

وأوضحَ عبيد ان "منتخب أستراليا يمثل قارةً وحده، ومن المؤكد أن مستواه متطورٌ جداً، ومؤسس بطريقةٍ احترافيةٍ عالية، وسيكون من المنافسين على صدارة المجموعة"، مردفا "أما المنتخبُ الكويتي فهو بالحسِ النوعي، وليس الرقمي، أقلُ من الفرق الأخرى كفاءةً في المجموعة".

وواصلَ، "في الفترةِ المقبلة لا توجد لدينا تجمعاتٌ باستثناءِ أيام فيفا، وسيكون تجمعنا الأخير في دبي حيث البطولة الوديّة في الثلث الأخير من شهر آذار/ مارس المقبل، وهي فرصةٌ لتكون البروفةَ الأخيرة للمنتخب".

واختتمَ المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، حديثه بالقول، "سيشكلُ لاعبونا من المحترفين خارج العراق العمودَ الفقري للمنتخبِ، وفي تصوري الشخصي أن يشكلوا الفارقَ الكبير في تشكيلةِ المنتخب، وإضافة حقيقية لخطوطِ الفريق وبعض المراكز المؤثرة في المرحلة اللاحقة، مع الاعتمادِ على لاعبينا الموزعين بين فرق الدوري الممتاز ليكوّن ذلك توليفةً مهمةً لمنتخبنا تحت سن 23 عاماً".