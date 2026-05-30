مدرب الأولمبي العراقي يوضح سبب استبعاد محترف النصر حيدر عبد الكريم

شفق نيوز- بغداد

كشف مدرب المنتخب الأولمبي العراقي عماد محمد، يوم السبت، سبب عدم توجيه الدعوة إلى اللاعب العراقي المحترف في صفوف النصر السعودي حيدر عبد الكريم، ضمن قائمة المنتخب التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام روسيا في تركيا، مؤكداً أن قرار الاستبعاد لا يتعلق بأسباب فنية.

وقال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن عدم استدعاء حيدر عبد الكريم يعود إلى معايير العمر المعتمدة للبطولات المقبلة، موضحاً أن اللاعب من مواليد عام 2004، في حين أن بطولة آسيا المقبلة المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية ستقتصر على اللاعبين من مواليد 2005 فما فوق.

وأضاف أن الجهاز الفني شرع في إعداد فريق جديد للاستحقاقات الأولمبية المقبلة، الأمر الذي أدى إلى غياب حيدر عبد الكريم وعدد من اللاعبين الذين مثلوا المنتخب خلال الفترات السابقة، بسبب تجاوزهم السن المحددة للمشاركة مع المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً.

وكان عماد محمد قد أعلن، الخميس الماضي، قائمة المنتخب الأولمبي العراقي التي ستدخل معسكراً تدريبياً في تركيا استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الروسي ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة 26 لاعباً، غالبيتهم من أندية دوري نجوم العراق والدوري العراقي الممتاز، بواقع ثلاثة حراس مرمى وعدد من اللاعبين في خطوط الدفاع والوسط والهجوم، استعداداً لتشكيل النواة الأساسية للمنتخب الذي سيخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية المقبلة.