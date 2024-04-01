مدرب الأولمبي العراقي ينفي استدعاء "لاوندي": الطبيب لم يمنحه الضوء الأخضر

شفق نيوز/ نفى مدير المنتخب الأولمبي العراقي جبار هاشم، يوم الإثنين، استدعاء المهاجم حسين لاوندي لقائمة المنتخب لبطولة آسيا لكرة القدم.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الطبيب المعالج لم يمنح مهاجم المنتخب الاولمبي حسين لاوندي الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات على أن يرتدي (واقي الرأس) لمدة 15 يومياً".

واوضح ان "لاوندي لم يكن ضمن تشكيلة المنتخب الأولمبي تحت 23 في بطولة آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2023 لعدم جاهزيته".

وكانت مصادر إعلامية أكدت سماح راضي شنيشل مدرب الأولمبي للاعب لاوندي اللعب ضمن المنتخب الاولمبي بـ"واقٍ للرأس" بعد ان سمح له الطبيب المعالج لحالته بذلك.

وابدى هاشم استغرابه لتداول وسائل الإعلام هذا الخبر ودعاها للتأكد من مصادرها قبل نشر أية معلومة.

يذكر أن لاوندي تعرض لاصابة في رأسه في احتكاك خلال احدى المباريات المحلية رقد على اثرها في المستشفى اكثر من ثلاثة اسابيع. اي