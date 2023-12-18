مدرب الأولمبي العراقي ينتقد الاتحاد الآسيوي: نواجه مشكلة ومهمتنا صعبة

شفق نيوز/ انتقد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الإثنين، الاتحاد الآسيوي لعدم جعل بطولة نهائيات آسيا المقررة في قطر في شهر نيسان من العام المقبل ضمن ايام "الفيفا دي".

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إنه "سيواجه صعوبة كبيرة في دعوة اللاعبين لضمهم في المنتخب، منهم المحترفون"، موضحا أن "المنافسات الآسيوية ستنطلق خارج ايام (الفيفا دي) وهذا سيُصعّب مهمتنا في ارغام الأندية لتفريغ لاعبي منتخبنا، وستبقى تلك الأمور على العلاقات والتأثيرات من قبل الاتحاد مع الاندية الاجنبية المعنية".

وأضاف، "كان على الاتحاد الاسيوي ان يضع توقيتاً يتناسب مع البطولة، وان تكون ضمن ايام (الفيفا دي)، وان يراعي اهمية المنافسات كونها مهمة جدا و مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ولا تقل اهمية عن منافسات المنتخبات الوطنية"، لافتاً الى أن "هذه المشكلة التي ستواجهنا دفعتنا للتفكير بتوسيع القاعدة من خلال اكتشاف اكبر عدد من اللاعبين لتعويض الغيابات والإصابات".

كما اشار شنيشل الى ان "المنتخب الاولمبي محدد باعمار (2001-2002-2003)عكس المنتخب الوطني الذي تكون فيه الأعمار مفتوحة، وان مهمتنا بلا شك ستكون صعبة فيما يخص الاختيارات واكتشاف اسماء جديدة كوننا محكومين باعمار تحتاج لاهتمام خاص وإعداد وصقل وتجهيزها للبطولة"، مبينا ان "المنتخب بعد توسيع العدد والكشف عن القائمة الجديدة ، سيتجمع في شهر آذار من العام المقبل في معسكرين داخلي وخارجي بغية الإعداد والوصول الى قناعة كافية بالاسماء النهائية التي تنسجم مع وضعنا، وتخدم المنتخب الاولمبي في المهمة الاسيوية المقبلة".

ووضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 سنة "النسخة السادسة" ، منتخب العراق في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية و تايلند و طاجيكستان.

وتنطلق منافسات البطولة في شهر نيسان من العام المقبل في دولة قطر 2024.