مدرب الأولمبي العراقي يضع شرطاً للفوز على طاجيكستان اليوم

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الجمعة، أن الفوز على المنتخب الطاجيكستاني مرهون بأداء اللاعبين العراقيين بعيداً عن الخسارة أمام تايلند.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز "المنتخب جاهز للقاء اليوم أمام المنتخب الطاجيكستاني وعلينا أن ننسى مباراتنا أمام تايلند ونركز على المهم وهو مباراة اليوم".

وأضاف أن "مباراتنا اليوم ستكون المرحلة التي سنيعد نفسنا للعودة على التنافس وبلوغ المرحلة الثانية رغم أن مباراتنا لم تكن سهلة أمام المنتخب الطاجيكستاني لأنه يضم ما يقارب سبعة لاعبين المنتخب الأول وهذا يتطلب تقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".

وأوضح أن "لاعبينا إذا ظهروا بمستواهم الحقيقي فأنا مطمئن لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، فنحن نمتلك لاعبين على مستوى عال بإمكانهم تحقيق الفوز".

ويواجه المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الجمعة، نظيره الطاجيكستاني على ملعب الجنوب المونديالي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد صمن منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.