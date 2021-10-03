مدرب الأولمبي العراقي يرفع سقف طموحاته في بطولة غرب آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ رفع مدرب المنتخب الأولمبي العراق لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، يوم الأحد، من سقف طموحاته لتحقيق نتائج ايجابية في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، التي ستنطلق غداً في مدينة الدمام بالسعودية.

وقالَ المدرب سوكوب، خلال المؤتمر الصحفي للمجموعة الثانية في البطولة، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجموعتنا قوية جداً، ولكننا نعرف نوعية المنافسين، وسبق لنا أن واجهنا منتخب الامارات من قبل بعد خوض مباراتين وديتين أمامه، وهو منتخب قوي ايضاً".

وأضافَ "البطولة فرصة كبيرة للاعبين لتحقيق شيء جيد قبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما، نتطلع لتقديم أفضل ما عندنا".

واختتمَ سوكوب بالقول "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وسوف أعتمد على 23 لاعباً في البطولة، لكون جدول المباريات مضغوطاً بشكل كبير بسبب وقت البطولة".

ويلاقي الاولمبي العراقي نظيره المنتخب الفلسطيني يوم غدٍ الاثنين بتمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم ايضاً منتخبي الإمارات ولبنان.