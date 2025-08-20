مدرب الأولمبي العراقي يختار لاعبيه لمعسكر ماليزيا استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

سمّى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي (دون 23 عاماً) لكرة القدم، عماد محمد، يوم الأربعاء، 28 لاعباً للدخول في المعسكر التدريبي بماليزيا وتصفيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية الشهر المقبل في كمبوديا.

واختار المدرب لحراسة المرمى حسين حسن، وليث سجاد، وعمران زكي، ورضا عبد العزيز.

ولخط الدفاع آدم طالب، وسجاد محمد فاضل، ومسلم موسى، وكرار علي، وحسين فاهم، وسجاد محمد مهدي، وعباس عدنان، وكاظم رعد، وعباس فاضل، وحسين عماد، وعلي مخلد، وعلي صادق، وعبد الرزاق قاسم، وحيدر عبد الكريم، وحيدر حمد، وأموري فيصل، وأحمد عايد، وعلي جاسم، وقاسم محمد، وكرار جعفر.

‏ولخط الهجوم مصطفى نواف، وذو الفقار يونس، ومصطفى قابيل، وعمر عبد مجباس.