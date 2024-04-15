مدرب الأولمبي العراقي: سنكون منافساً عنيداً لبلوغ أولمبياد باريس

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، يوم الاثنين، جاهزية اللاعبين لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للمنتخبات دون سن 23 عاماً.

وقال شنيشل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب التايلندي غداً الثلاثاء، إن "العراق في أي بطولة يدخلها فإنه يكون منافساً عنيداً للوصول إلى أبعد نقطة فيها".

وأضاف "الإعداد للبطولة كان بمستوى جيدٍ، وخضنا عدداً من المباريات الودية مع منتخباتٍ قويةٍ، وحققنا نتائج رائعةً، لكن التنافس في البطولة يختلف عن الوديات، وطموحنا بلوغ أولمبياد باريس".

وتابع "ثقتنا عالية بقدرات لاعبينا، وأن نقدم مباريات قوية، والحظوظ متساوية، منتخبنا جاهز على الرغم من الإصابات وعدم إلتحاق العديد من المحترفين، لكن ثقتنا عالية بجميع اللاعبين على تقديم أفضل المستويات في البطولة".