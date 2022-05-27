مدرب الأولمبي العراقي: الفوز على إيران سينعكس إيجاباً على الصعيد الآسيوي

شفق نيوز/ أكدَ المديرُ الفني للمُنتخبِ الأولمبي العراقي التشيكي فلاديمير سوكوب، يوم الجمعة، أن تحقيق الفوز على ايران وهو واحدٍ من أهمّ المنتخباتِ على نطاقِ القارةِ الآسيويّة سيكون له انعكاسٌ إيجابي على صعيدِ منافساتِ البطولة الآسيوية.

وقال سوكوب، في المؤتمرِ الصحفي عقب المباراة مع ايران، "يعي الجميع أن استعدادات الأولمبيّ العراقيّ لم تمر بشكلٍ طبيعي بسببِ الظروف المعروفةِ للجميع، الأمرُ الذي جعلنا نحاولُ جاهدين أن نتجاوزَ عدةَ معوقات من أجل تحضيرِ الفريق للبطولةِ الآسيوية".

وأضافَ ان "تحقيق الفوز على منتخبٍ بقوةِ إيران سيكون لهُ حافزٌ ايجابي، ولكن بغض النظر عن النتيجةِ، فقد استفدنا كثيراً من المباراتين للاستقرارِ على تشكيلٍ ولو بشكلٍ نسبي للبطولةِ القاريّة".

وعلى صعيد متصلِ أوضحَ سوكوب، أن "اللاعبين القادمين من أوروبا احتاجوا لوقتٍ من أجل التأقلم على أجواءِ العراق"، لافتاً الى أن "اللاعب منتظر عبد الأمير لم يتم الزجُ به لشعوره بآلام على مستوى المعدة، ناهيك عن الإرهاقِ لخوضه مباراةً مع فريقه في الدوري".

وحقق المنتخب الاولمبي العراقي، يوم الجمعة، الفوز على ضيفه الإيراني في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الدولي.

وسجل المنتخب العراقي مع بداية المباراة هدفه الأول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف وحيد دون رد للمنتخب الايراني.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الاولمبي الايراني هدف التعديل عن طريق أحمد زادة في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 57 سجل الكسندر اوراها الهدف الثاني للاولمبي العراقي، وعاد المنتخب الاولمبي العراقي ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 63.

وضيف ملعب المدينة المباراة الودية الثانية التي جمعت الفريقان في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة.

وتعد مباراة اليوم هي العاشرة في تاريخ المنتخبين الأولمبيين العراقي والايراني.