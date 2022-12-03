مدرب الأرجنتين: سنكسر ظهورنا لتفادي المفاجأت

شفق نيوز / شكا مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، من ضيق وقت التعافي قبل مواجهة أستراليا في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم، في قطر، فيما وعد ببذل فريقه كل ما لديه لضمان عدم التعرض لمزيد من المفاجآت.

وقال سكالوني، في مؤتمر صحفي قبيل المباراة المرتقبة مع أستراليا، إن "الفريق لم يتدرب حتى الآن، حيث ركز بدلا من ذلك على الحصول على راحة والتعافي خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "أستراليا، التي احتلت المركز الثاني في المجموعة، لعبت في الساعة 6 مساء وحسمنا المركز الأول (في مجموعتنا) لكننا لعبنا الساعة 10 مساء، ذهبنا إلى الفراش في الساعة 4 صباحا وهذا له تأثير عندما يكون لديك مباراة في غضون 48 ساعة".

وتابع مدرب التانغو: "سنكسر عظام ظهورنا لمواصلة المنافسة ونعلم مدى صعوبة كأس العالم، هذه هي كرة القدم، رأينا ما حدث بالأمس (عندما خرجت ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات) لكن هذا ليس مفاجئا، عندما تقول إن المنتخبات الوطنية الكبرى تستحق أن تكون في المرحلة المقبلة، فهذا لا يحدث دائما".