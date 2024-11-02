مدرب اليونايتد الجديد يفتتح عهده بـ"طرد" 4 لاعبين

شفق نيوز/ يعمل البرتغالي الشباب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد على الاستغناء عن 4 لاعبين في الفريق فور مباشرته وظيفته الجديدة.

وأعلن يونايتد أمس الجمعة أن أموريم بات مدرب الفريق خلفا للهولندي إريك تن هاغ، قادما من صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي وسيبدأ مهمته الجديدة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ووفقا للصحافة الإنجليزية فإن أموريم يستهدف طرد 4 لاعبين في فريق مانشستر يونايتد الحالي وهم البرازيليان كاسيميرو وأنتوني والسويدي فكتور ليندلوف والدنماركي كرستاين إريكسن.

وتوج أموريم مع أنديته السابقة سبورتنغ براغا وسبورتنغ لشبونة ببطولات الدوري البرتغالي مرتين والكأس البرتغالية 3 مرات.