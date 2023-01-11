مدرب اليمن: سنحقق الانتصار الأول على حساب العراق غدا لتغيير التاريخ

شفق نيوز/ أعرب مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم ميروسلاف سوكوب، يوم الأربعاء، عن امله في تحقيق الانتصار الأول على حساب المنتخب العراقي ضمن بطولة خليجي 25 غداً، "لتغيير التاريخ".

وقال سوكوب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في فندق مناوي باشا بمدينة البصرة استعدادا للقاء الجولة الثالثة للمجموعة الاولى بين منتخبي العراق واليمن المقررة يوم غد الخميس، "سعيد جدا وانا ارى لاعبين دربتهم مع المنتخب الاولمبي في العراق متواجدين مع الأول ولا اخفي ان اقول بان مباراتنا أمام العراق غدا صعبة".

وأضاف أن "هناك خطة خاصة سنتبعها أمام المنتخب العراقي"، مؤكدا "انا سعيد جدا بالحضور الجماهيري في البصرة".

وأضاف ان "المباراة ستكون صعبة علينا، ومع اننا نعلم بان اليمن خارج الحسابات وودع البطولة بعد خسارتين، لكن هذا لايمنع ان نقدم مستوى جيد في مباراة يوم غد أمام منتخب كبير مثل منتخب العراق".

وتابع القول: نحن مركزين في المباراة الاخيرة، وامام منتخب العراق القوي يوم غد، لكن مازال لدينا دافع لتحقيق الانتصار الأول لليمن في بطولة الخليج لتغيير التاريخ".