مدرب النيبال عن لقاء العراق: نأمل كسر حاجز الخوف

شفق نيوز/ أعرب الكويتي عبدالله المطيري مدرب المنتخب النيبالي، يوم الاربعاء، عن امله الاستفادة من المباراة الودية أمام المنتخب العراقي التي من المقرر اقامتها السبت المقبل.

وقال المطيري، إن "المنتخب العراقي يعد من كبار فرق اسيا"، موضحاً "سنكسر بهذا اللقاء حاجز الرهبة عندما نلاقي فرق اسيوية اخرى في التصفيات الاسيوية".

واضاف ان "الجانب الايجابي الذي يخدمنا اضافة الى الجانب الفني هي أجواء البصرة المشابهة لأجواء الكويت وهذا يخدمنا حتى يتعود اللاعبون على الاجواء قبل دخولنا كمنتخب نيبالي لخوض مباريات التصفيات الآسيوية للمجموعة الثانية".

وتابع المطيري ، "نشكر الاتحاد العراقي لكرة القدم على قبوله لاستضافتنا في لقاء ودي في ملعب الفيحاء بالبصرة".

واشار الى ان "المنتخبان العراقي والنيبالي يمران بظروف ومعوقات تعيق مشوار المنتخبين خلال مرحلة الاعداد لكن النتيجة ليست مهمة كونها مباراة ودية نسعى من خلالها الاستفادة وتشخيص الاخطاء ومعالجة نقاط الضعف".

ويحتل المنتخب النيبالي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط في المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي تضم منتخبات أستراليا والكويت والأردن والصين تايبيه.