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مدرب النفط يبرر خساراته الثلاث ويتعهد بتصحيح المسار أمام الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-21T07:29:53+0000
مدرب النفط يبرر خساراته الثلاث ويتعهد بتصحيح المسار أمام الشرطة

شفق نيوز/ أبدت إدارة نادي النفط لكرة القدم، يوم الجمعة، تمسكها بمدرب فريقها حسن أحمد رغم ثلاث خسارات متتالية تعرض لها الفريق على التوالي في بداية الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وبرر مدرب الفريق، حسن أحمد، سبب النتائج السلبية غير المتوقعة لفريق النفط خلال الجولات الثلاث الأخيرة، بـ"كثافة إقامة المباريات وضيق الوقت وعدم وجود فرصة لمعالجة الأخطاء وترتيب وضع الفريق ومعالجة الضغط النفسي الذي تعرض له اللاعبون.

وأضاف أحمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لثلاث خسارات متتالية في الدوري العراقي"، مقراً بـ"صعوبة مباراة النفط المقبلة أمام فريق الشرطة، بطل دوري الموسم الماضي".

وتابع: "أحيانا الظروف لا تخدم الفريق وإن كان من الفرق المعروفة والتي دائما تكون في المقدمة مثل النفط"، مشيراً إلى أن "الفريق في المباراة الأولى التي خسرها والتي جرت في محافظة ميسان، كان النفط مسيطرا بشكل مطلق وأضاع ستة فرص أكيدة، لكن من فرصة واحدة ومن هجمة مرتدة أتيحت لفريق نفط ميسان جاء منها هدف الفوز".

وبين أحمد، أن "المباراة الثانية التي خسرها الفريق أمام الحدود على ملعب النفط، فقد أضاع فيها اللاعبون فرصاً عديدة وانفرادات كثيرة لم تترجم إلى أهداف، إضافة إلى أخطاء الحكم والغائه هدفين وغيرها من الأمور".

وبعد الخسارتين، وقع لاعبي الفريق تحت ضغط نفسي، ليدخل الفريق مباراته أمام دهوك وهو مضغوط، وفقاً لمدرب النفط، حسن أحمد، الذي أشار إلى أنه تفاجأ أكثر بجماهير دهوك الذي ملأ المدرجات بالكامل والذي ادهش الجميع بتشجيعه المستمر دون انقطاع منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

ونوه أحمد، إلى أن "كثافة إقامة المباريات والوقت الضيق بين دور ودور لا وجود لأي فرصة لمعالجة الأخطاء وترتيب وضع  الفريق ومعالجة الجانب النفسي، أدت إلى كل هذه الخسائر"، لافتاً إلى أن "الفريق سيواجه في مباراة صعبة بطل دوري الموسم الماضي الشرطة في المباراة المقبلة، ومن هناك ستبدأ خطوات تصحيح الأخطاء وزرع الثقة في نفوس اللاعبين بغية الخروج بنتيجة ايجابية توازي سمعة نادي النفط".

يذكر أن النفط خسر مبارياته الثلاثة التي خاضها في الجولات الثلاث بانطلاق الدوري العراقي الممتاز، أمام نفط ميسان 0-1، وأمام الحدود 1-2 ، وأمام دهوك 0-1.

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