مدرب النصر جيسوس: الزوراء خصم قوي ورونالدو بحاجة للراحة

شفق نيوز- بغداد

أعرب مدرب نادي النصر السعودي، جورجي جيسوس، يوم الثلاثاء، عن سعادته بتواجده في العراق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وقال جيسوس خلال المؤتمر: "أنا سعيد جداً بوجودي في العراق والمشاركة في هذه البطولة القوية، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "ندرك جيداً أن الزوراء فريق كبير ويضم عدداً من لاعبي المنتخب العراقي، وهو مستعد جيداً لهذه المواجهة".

وحول غياب النجم كريستيانو رونالدو، أوضح جيسوس أن القرار فني بحت، قائلاً: "الجميع يترقب رؤية كريستيانو، وهذا أمر طبيعي، لكننا خضنا عدداً كبيراً من المباريات في الفترة الأخيرة، وكان من الضروري منحه بعض الراحة"، مشيرا إلى أن "رونالدو ليس لاعباً شاباً، فهو في الأربعين من عمره ويحتاج إلى إدارة بدنية دقيقة للحفاظ على جاهزيته طوال الموسم".

وأكد المدرب أن المواجهة أمام الزوراء لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن "لاعبي الزوراء سيخوضون المباراة بحماس كبير أمام جماهيرهم، ما يزيد من صعوبة اللقاء، وعلينا أن نكون في أعلى درجات التركيز لتحقيق نتيجة تليق باسم النصر السعودي".

وتترقب الجماهير العراقية والسعودية هذه المواجهة التي تقام يوم غد الأربعاء على ملعب الزوراء، ضمن منافسات دوري ابطال اسيا 2 ، والتي تُعد واحدة من أبرز قمم البطولة، وسط اهتمام إعلامي كبير، خاصة في ظل مشاركة عدد من الأندية الجماهيرية في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا .

ووصل وفد فريق النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى مطار بغداد الدولي استعداداً لمواجهة الزوراء بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما أجرى الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب "الساحر أحمد راضي" بنادي الكرخ تحضيراً للمباراة المقررة غداً على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.