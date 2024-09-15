مدرب النصر السعودي: أشعر بالقلق من مباراة الشرطة العراقي

شفق نيوز/ أعرب مدرب نادي النصر السعودي، لويس كاسترو، مساء اليوم الأحد، عن شعوره بـ"القلق" من مواجهة فريق الشرطة السعودي ضمن منافسات دوري أبطال نخبة آسيا لكرة القدم.

وقال كاسترو خلال مؤتمر صحفي عقده في ملعب المدينة وسط العاصمة العراقية بغداد، وتابعته وكالة شفق نيوز "سعيد جداً بالتواجد في العراق، وزيارة هذا البلد للمرة الأولى".

وأضاف "أشعر بالقلق فقط من مباراة فريق الشرطة حالياً"، مشيراً إلى أن "سبب إلغاء الوحدة التدريبية لفريق النصر هو التأخير في الرحلة إلى بغداد، وتأخر الوصول من الفندق إلى المقر".

وبشأن مستقبله مع الفريق السعودي، أوضح كاسترو "لا يهمني سواء كانت المباراة الأخيرة بالنسبة لي أم لا، المهم أن أقدم عملي بأتم وجه، وأعمل كل يوم على تطوير نفسي"، مضيفاً "كنت محظوظاً في مسيرتي ولم تتم إقالتي من أي نادي قمت بتدريبه‏".

ووصل وفد نادي النصر السعودي اليوم الأحد، إلى مطار بغداد الدولي استعداداً لملاقاة فريق الشرطة غداً الاثنين ضمن منافسات في دوري أبطال نخبة آسيا.

وأعلن نادي النصر رسمياً عن قائمة النصر المغادرة إلى العراق تضم كلاً من:

خط الهجوم:

‏تاليسكا، ساديو ماني، ويسلي، إنجيلو، مران، غريب.

خط الوسط:

‏بروزوفيتش، أوتافيو، الخيبري، الحسن، مختار.

خط الدفاع:

‏سلطان، بوشل، لاجامي، آل فتيل، سيماكان، النجدي.

حراسة المرمى:

‏بينتو، راغد النجار، مبارك البوعينين.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تشكيلة النصر في مواجهة الشرطة العراقي إثر تعرضه إلى "وعكة صحية" ألمت به، وفقاً لما أعلنه النادي السعودي في وقت سابق صباح اليوم في بيان نشره على منصة "إكس - تويتر سابقاً".

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر السعودي فريق الشرطة العراقي يوم غد الاثنين على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

ويمثل غياب رونالدو صدمة للجماهير العراقية التي تزاحمت منذ صباح أمس السبت على شراء التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي نفدت خلال ساعات، بعد أن وصل سعرها لأضعاف السعر الرسمي.