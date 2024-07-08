مدرب الميناء يجدد عقده: الإدارة منحتني صلاحيات كاملة وسنكون رقماً صعباً

شفق نيوز/ قال مدرب الميناء حسن احمد، يوم الإثنين، إنه سيبقى لموسم آخر مع الفريق رغم العروض الكثيرة التي قدمت له من عدة فرق مهمة.

وأضاف في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الهيئة الإدارية لنادي الميناء طلبت مني تجديد العقد ومنحتني كل الصلاحيات لاختيار اللاعبين سواء المحليين او المحترفين بغية تحسين وضع الفريق وجعله في حلقة التنافس لكننا لم نحسم موضوع قيمة العقد التدريبي".

وتابع، "وافقت على التجديد بعد التعاون الكبير الذي أبدته الادارة وحبي للجمهور البصري الذي ساندني طول فترة تدريبي للفريق، لكن موضوع قيمة العقد لم يحسم لحد الان بغية توقيع العقد بشكل رسمي".

واشار احمد الى انه "يسعى لأن يجعل فريق نادي الميناء ضمن فرق المقدمة وان يكون رقماً صعبا بين فرق النخبة، سيما بعد ان منحته الادارة الصلاحيات في ابعاد واختيار اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل".

ولفت مدرب الميناء الى ان "الموسم المقبل سيكون اكثر صعوبة وسيشهد تعاقد الاندية مع لاعبين محترفين على مستوى عالٍ وسيكون اهتمام الاندية اكبر بفرقها بعد ان لاحظوا اهمية الدوري لدى الجماهير العراقية".

واكد ان "لاعبينا الذين قدموا مستوى رائعاً في دوري النجوم سنتمسك باغلبهم وسنضيف اسماء جديدة ومحترفين على مستوى عال لنضمن تواجدنا في المربع الذهبي الموسم المقبل".